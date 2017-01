Hospital Santo Antônio, em São Francisco de Assis, segue com atendimentos reduzidos 

Falta de pagamento 12/01/2017 | 17h30 Atualizada em

Os funcionários do Hospital Santo Antônio, no município de São Francisco de Assis, estão em greve desde segunda-feira. A paralisação aconteceu porque o Governo do Estado não repassou os salários dos meses de novembro, dezembro e décimo terceiro.



Os atendimentos estão restritos aos casos de urgência, emergência, psiquiatria ou por convênios. Procedimentos como exames, Raio-X e Ultrassonografias estão suspensos pelo SUS. Apenas 30% dos funcionários seguem trabalhando por turno.

– Estamos com um processo na justiça onde esperamos receber um parecer favorável. Ainda não há uma previsão para um acordo ou pagamentos – disse a assistente administrativa do Hospital, Lidiane Spap.



A colaboradora ainda destaca que, por orientação do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (SindiSaúde) de Santiago, a greve deve persistir até que o Estado pague os atrasados aos funcionários.