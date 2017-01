Homem morre em incêndio em Santa Maria

Fogo 08/01/2017 | 18h49 Atualizada em

Dois casos de incêndios registrados no final de semana, em Santa Maria, deixaram um homem morto e duas casas destruídas. O caso mais recente ocorreu na madrugada deste domingo e vitimou Dione Cesar Costa, 30 anos. Ele estava na casa em que morava na Rua Gentil Lunardi, no bairro Boi Morto, região oeste da cidade.



Um vizinho contou que acordou por volta das 3h com o som dos estalos da madeira queimando. Correu na janela do quarto e, quando abriu, viu a casa em chamas. O fogo, segundo o morador, que não quis ter o nome divulgado, começou na cozinha, que era de alvenaria, e se espalhou rapidamente pelo forro para o restante da casa, que era de madeira.

– Pedi que meu filho chamasse os bombeiros, enquanto tentava ligar para ele (Dione), mas caía na caixa postal. Um vizinho foi até lá e chegou a bater em uma janela. Mas, foi muito rápido. Cerca de 10 minutos estava tudo em chamas. Tínhamos esperança que ele estivesse trabalhando. Mas, infelizmente, ele estava no quarto – relatou o morador.

Dione trabalhava à noite em um moinho da cidade. Foi visto pela última vez pelo vizinho ao meio-dia de sábado, quando disse que iria fazer um serviço à tarde. O morador acredita que ele estivesse cozinhando e que tenha adormecido.

Os bombeiros combateram o fogo, não deixando que as chamas atingissem outras casas. A perícia fez levantamento no local. As causas não foram apuradas.

Dione foi sepultado no Cemitério Municipal no final da tarde deste domingo.