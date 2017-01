Homem morre em acidente no interior de Quevedos

Trânsito 08/01/2017 | 16h53 Atualizada em

Uma colisão entre um carro e uma caminhoneta deixou uma pessoa morta e outra ferida na noite deste sábado no interior de Quevedos. O acidente ocorreu em uma estrada de chão que liga o município a Tupancietã, na localidade de São João.

Jorge Costa de Mendonça, 52 anos, que conduzia um Monza com placas de Quevedos morreu no momento da batida. O motorista do outro veículo, uma S10, com placas de Júlio de Castilhos, Willian Campara Marques, 26 anos, ficou ferido. Não há informações sobre para onde ele foi encaminhado ou sobre o estado de saúde dele.

A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros de São Pedro do Sul atenderam a ocorrência. Segundo registro policial, o Monza seguia no sentido Tupanciretã-Quevedos e a caminhoneta no sentido contrário, quando bateram de frente em uma curva da estrada de chão. O horário em que o acidente ocorreu não está determinado. O sinal de telefonia é falho no local e, segundo a BM, a guarnição foi acionada por volta das 21h.

Mendonça era natural de Tupanciretã. Ele está sendo velado na capela da Funerária São Camilo e será sepultado às 9h30min desta segunda-feira no Cemitério Municipal de Tupan.