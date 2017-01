Homem morre em acidente na BR-392 em Caçapava do Sul

Fatalidade 16/01/2017 | 11h57 Atualizada em

Uma colisão frontal entre dois caminhões, um baú, da empresa Croncretec, de Santa Maria, e uma carreta com placa de Caçapava do Sul, deixou um homem morto na manhã desta segunda-feira em Caçapava do Sul. A vítima foi identificada como Alvenir Severo Santana, 47 anos, de São Vicente do Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu na BR-392, próximo ao acesso da BR-290, por volta das 6h30min. Chovia no momento do acidente.

Segundo a Policia Rodoviária Federal (PRF), a carreta teria invadido a pista contrária.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e um caminhão do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento.



De acordo com o sargento Vasques, do Corpo de Bombeiros, a via é conhecida como parada Alcindo, e é um trecho com histórico de acidentes graves, por se tratar de uma curva duplicada em descida. Ele ainda destaca que havia água no trecho. Há suspeitas de que houve aquaplanagem dos veículos.



O condutor de um dos veículos ficou preso nas ferragens e morreu no local. Ele seguia na rodovia no sentido São Sepé - Caçapava do Sul. O outro condutor não sofreu ferimentos.

O trânsito está liberado no local.