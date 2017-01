Homem morre e dois ficam feridos em acidente na RSC-481, em Cruz Alta

Trânsito 19/01/2017 | 10h20 Atualizada em

Um homem de 54 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na RSC-481, em Cruz Alta. A vítima fatal foi identificada como Vicente Eduardo Antunes Fagundes.

Pozzobom promete concluir logo o asfaltamento da estrada de Pains



De acordo com o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, o acidente aconteceu por volta das 18h30min de quarta-feira na altura do km 9, no trecho entre Cruz Alta e Salto do Jacuí, quase na área que pertence ao município de Boa Vista do Incra.

Alunos reclamam da má conservação da Casa do Estudante da UFSM



Informações preliminares dão conta de que Fagundes dirigia um Monza, com placas de Cruz Alta, no sentido Cruz Alta-Salto do Jacuí quando o motorista de uma Ranger, com placas de Jaguará do Sul, de Santa Catarina, teria invadido a sua pista e batido de frente contra ele. Outra Ranger, com placas de Boa Vista do Incra, ainda bateu contra a traseira da Ranger catarinense.

Restaurante Popular de Santa Maria deve reabrir até o fim de junho



Fagundes teria morrido na hora. Dois ocupantes da Ranger com placas de Jaguará do Sul também ficaram feridos e foram levados para atendimento médico a um hospital de Cruz Alta. O Diário não teve acesso a informações sobre o estado de saúde delas. Conforme o Batalhão Rodoviário da BM, eles não corriam risco de morte.

Ações da CRT: como saber se você foi vítima de golpe de advogados do Paraná



O que levou ao acidente está sob investigação da Polícia Civil. O motorista da Ranger que teria invadido a pista contrária e batido contra o carro dirigido por Fagundes ainda não prestou depoimento, pois estava hospitalizado.