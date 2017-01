Homem morre e dois ficam feridos ao serem atingidos por fogos de artifícios em clube de Tupanciretã

Acidente na virada 01/01/2017 | 14h25 Atualizada em

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos após serem atingidos por fogos de artifício em uma festa de Réveillon na Associação dos Funcionários da Cocevvil Comércio de Cereais (Afuco), em Tupanciretã, na Região Central, na madrugada deste domingo.

De acordo com a Brigada Militar (BM), Marcelo Almeida Barcellos, 35 anos anos, morreu no local. Gilvan Silva, 36, está internado em estado gravíssimo no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). O terceiro ferido, sem gravidade, não teve a identidade informada.

O acidente aconteceu por volta da 0h30min na sede Afuco, na Avenida Getúlio Vargas, onde ocorria uma festa com show pirotécnico. Informações preliminares da Polícia Civil dão conta de que o trio teria sido atingido quando tentou acender manualmente os fogos que não detonaram de forma mecânica.

A investigação apurou que o filho do proprietário do clube (os nomes não foram informados) teria chamado Silva e Barcellos para ver o que teria acontecido com os fogos, instalados próximo de uma barragem, distante do público – não há informações sobre o número de pessoas que havia no local.

Ainda conforme a Polícia Civil, ao chegar próximo da estrutura dos fogos, o trio teria tentado acioná-los de forma manual, mas eles não detonaram. Então, Barcellos teria ido checar o que houve e teria olhado dentro de uma espécie de tubo, onde os fogos foram instalados. Neste momento, aconteceu a explosão, atingindo a cabeça de Barcellos.

A BM foi acionada e levou os dois feridos para atendimento no hospital da cidade. Silva foi transferido para o Husm, e o outro ferido recebeu atendimento e foi liberado.

A Polícia Civil ainda não sabe qual a relação de Barcellos e do outro ferido com o clube. A decisão de acender os fogos manualmente teria sido tomada sem o consentimento do proprietário, diz o delegado.

O corpo de Barcellos foi levado para o Posto Médico-Legal (PML) de Cruz Alta, onde foi feita a necropsia. O corpo é velado na capela São Camilo e o sepultamento está previsto para ocorrer às 19h no Cemitério Municipal de Tupanciretã.