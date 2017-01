Homem morre afogado em açude no interior de Formigueiro

Região 23/01/2017 | 10h37 Atualizada em

Um homem de 58 anos morreu afogado na tarde do último sábado no interior de Formigueiro. O caso aconteceu às 14h30min, em uma propriedade particular na localidade de Bom Retiro, no interior do município.



De acordo com a Polícia Civil (PC) de Formigueiro, Marco Antônio Ribeiro, mais conhecido como Tono, pescava em um açude junto com outros três amigos quando se afogou. Conforme o irmão de Marco Antônio, Peri Prates Ribeiro, 78 anos, no momento do acidente, o grupo transportava mochilas de pesca de um lado para outro do açude. Mas, devido ao peso, o barco virou. Segundo Peri, Marco Antônio não sabia nadar, mas, assim como os demais amigos, não usava colete salva-vidas naquele momento.



– As coisas quando têm que acontecer, elas acontecem. Ele era uma pessoa que adorava pescar, fazia isso todo final de semana. Mas, se colocava os pés na água, estava com o colete salva-vidas. Ele dizia que a única coisa que tinha certeza é que não morreria afogado, porque ele sempre respeitava a água, sempre era precavido. Nessa pesca, ele chegou a pegar o colete e largou no barco, o amigo dele até disse para ele colocar, e ele falou que logo colocaria. Mas, aí surgiu a transferência das mochilas, e desequilibrou o barco – lamenta Peri.



Segundo a PC, os amigos conseguiram se salvar, e ainda retiraram Marco Antônio do açude, que chegou a gritar por socorro. No entanto, ao ser resgatado pelos companheiros de pesca, ele já estava sem vida. A polícia aguarda os exames periciais para dar seguimento à investigação. A partir desta segunda-feira, testemunhas começam a ser ouvidas.



Amigo dedicado



Marco Antônio era de São Sepé e servidor da prefeitura há mais de 30 anos. Ele foi sepultado na tarde de domingo, no Cemitério Municipal da cidade. Conforme o irmão, Marco Antônio – que se aposentaria em julho – sempre trabalhou na prefeitura e, nos últimos tempos, atuava no setor do Imposto Territorial Rural (ITR), onde fazia cadastramento e emitia guias. Solteiro, era o mais novo de cinco irmãos e morava com uma irmã e uma sobrinha.



– Ele era um cara extremamente querido na cidade. Era uma pessoa que pensava mais nos outros do que em si. Era dedicado a ajudar as pessoas. Ele deixou muitas coisas boas para nós e é pela memória dele que vamos em frente – disse Peri.



A prefeitura de São Sepé emitiu uma nota sobre o falecimento de Marco Antônio, decretando luto oficial de três dias.