Homem é morto com golpe de facão em Santa Maria

Um homem de 50 anos foi morto com um golpe de facão na região do pescoço, no fim da tarde de terça-feira, na região oeste de Santa Maria. Ele foi identificado como Luiz Vanderlei dos Santos Rodriguez.

De acordo com a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), por volta das 17h, uma equipe foi chamada pela Guarda Municipal para ir até o Parque Jockey Club, no bairro Juscelino Kubitschek. No local, havia uma pessoa estava caída próximo das baias dos cavalos.

Quando chegou, o Serviço de Atendimento-Móvel de Urgência (Samu) já estava no local e havia constatado o óbito. Rodriguez tinha sido golpeado na nuca e morrido em consequência do ferimento.

Ainda conforme a DPHPP, testemunhas ouvidas na região disseram ter visto duas pessoas correndo após o crime, uma delas armada com um facão. A equipe de investigação não entra em detalhes, mas a principal suspeita é de que o crime teve como motivação o tráfico de drogas.