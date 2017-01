Homem é morto com cinco tiros na região nordeste de Santa Maria

Violência 24/01/2017 | 08h36 Atualizada em

Um homem de 39 anos foi encontrado morto na noite de segunda-feira na região nordeste de Santa Maria. Ele foi identificado como Luciano Pereira dos Santos e foi ferido com pelo menos cinco tiros de acordo com a Brigada Militar (BM).

Ainda conforme a BM, uma guarnição recebeu uma denúncia anônima por volta de 22h com a informação de que uma pessoa havia sido morta próximo à linha férrea do Morro Cechella, na Rua Eduardo Emiliano Pereira. No local, os policiais encontraram o corpo da vítima, que já estava morta.

A Polícia Civil foi acionada e fez o isolamento do local para o levantamento pericial. Testemunhas não foram localizadas. A investigação trabalha para identificar a motivação para o crime e também suspeitos.

Esse foi o quarto assassinato registrado este ano em Santa Maria.