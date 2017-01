Homem é esfaqueado e BM detém suspeito do crime em Santiago

Violência 01/01/2017 | 19h30 Atualizada em

Um homem de 51 anos foi esfaqueado na manhã deste domingo no bairro Alto da Boa Vista em Santiago. O suspeito, 22, foi detido pela Brigada Militar (BM), e teria dito à polícia que se enganou, pois a vítima não era o alvo do crime

De acordo com a BM, o crime aconteceu na Avenida Alceu Duarte de Carvalho, por volta das 8h30min.

Os policiais relatam que o suspeito teria se desentendido com outra pessoa durante uma festa em um clube da cidade, e, por conta disso, foi expulso do evento. Ele foi para um posto de combustíveis, na Avenida Alceu Carvalho, onde houve uma briga generalizada envolvendo, pelo menos, 10 pessoas. Ele teria sido agredido e tido o celular furtado.

A BM esteve no posto e socorreu o suspeito, que preferiu não receber atendimento médico e foi levado para casa, onde teria se armado com uma faca. No caminho do posto, teria encontrado a vítima, que chegava em casa, e confundido ela com a pessoa que teria lhe agredido e furtado, atacando com um golpe de faca no abdôme.

Ele foi detido em flagrante e levado para a delegacia de polícia. Conforme a Polícia Civil, ele disse que a vítima estava próxima de duas pessoas com camisetas parecidas com a das pessoas que teriam lhe agredido. Após prestar depoimento, foi levado para a Penitenciária Estadual de Santiago.

A vítima foi levada ao Pronto-Socorro Municipal pela BM e foi transferido para o Hospital de Caridade de Santiago (HCS), onde passou por cirurgia. Ele não corre risco de morte.