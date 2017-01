Homem é agredido com golpes de facão em São Pedro do Sul

Tentativa de homicídio 08/01/2017 | 18h46 Atualizada em

Um jovem de 21 anos ficou ferido durante uma festa no balneário Passo do Angico, em São Pedro do Sul, na madrugada deste domingo. A vítima teve ferimentos na cabeça e quebrou o pulso direito depois de ser agredida com golpes de facão por um desafeto.

Jovem é morto a tiros em Santa Maria



Conforme ocorrência policial registrada na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento de Santa Maria, a Brigada Militar foi chamada para ir até o Pronto-Atendimento do bairro Patronato, em Santa Maria, onde uma pessoa vítima de tentativa de homicídio havia dado entrada.

Vítima de tentativa de homicídio em Santa Maria tem morte cerebral



No local, os policiais conversaram com o jovem. Ele disse que estava na festa e que encontrou um inimigo seu, que também mora perto da sua casa. Logo depois, esse mesmo homem chegou perto da vítima e desferiu os golpes de facão. A vítima desmaiou logo em seguida e foi socorrida por outra pessoa, que lhe trouxe até Santa Maria.

Polícia confirma assassinato e Santa Maria fecha 2016 com 66 homicídios



Atuação de facções e intolerância são alguns dos motivos, apontam especialistas



O jovem foi transferido ao Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), onde passaria por cirurgia por conta da fratura no pulso. Ele não corre risco de morte. A Polícia Civil de São Pedro do Sul vai investigar o caso.