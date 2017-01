História de mulher que teve casebre destruído por ventania chamou a atenção da comunidade

Solidariedade 06/01/2017 | 08h15 Atualizada em

As dificuldades sofridas pela dona de casa Rosani Nunes dos Santos, 37 anos, despertaram a solidariedade de muitos santa-marienses. Parte de sua história foi contada no Diário, na última quarta-feira.

A ventania da noite de terça praticamente destruiu o casebre de lona para onde ela havia se mudado com os cinco filhos, no bairro Nova Santa Marta. Seus poucos pertences foram recolhidos e guardados em um galpão emprestado, e a família está hospedados na casa de uma vizinha.

Ela relatou à reportagem, que esse foi mais um triste capítulo de sua saga em busca de um teto para chamar de seu:

– A casa em que eu morava antes foi incendiada, queimou tudo. Estávamos morando em uma casa cedida pelo pessoal da igreja, mas, na terça-feira, tivemos de deixar o local. Aí, nos cederam essa área e arrumaram esse barraquinho para a gente, mas o vento levou tudo embora, não ficou nada.

Nesta sexta-feira, uma equipe do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Oeste fará uma visita à casa onde Rosani está ficando para avaliar a situação da família e realizar os encaminhamentos possíveis nesse caso.

Mas a história chamou a atenção de funcionários da Escola Adelmo Simas Genro, que se tornou um ponto de coleta de donativos. A dona de casa e sua família aceitam doações de todos os tipos, mas principalmente de roupas, já que o temporal molhou o pouco que tinham. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato pelo telefone (55) 99109-0985 e falar com Claudia, ou deixar as doações na escola Adelmo Simas Genro (Rua Irma Terezinha Werner, 500), na parte da manhã.

A história de Rosani sensibilizou também a fotógrafa do Diário, Maiara Bersch, que acompanhou a repórter Dandara Aranguiz na reportagem. Na quarta-feira à noite, ela usou uma de suas fotos para ilustrar uma postagem do Facebook na qual relatava suas impressões sobre o caso. Em menos de 24 horas, a mensagem original teve 38 compartilhamentos. Confira o texto abaixo.



Se uma pessoa...



Rosani tem 37 anos, ou 38. Não lembra ao certo. Junto com ela, na foto, estão seus cinco filhos e uma vizinha.

Rosani teve uma casa incendiada ¿por ruindade¿.

Rosani foi morar de favor com um homem que ¿judiava¿ dos filhos dela.

Rosani foi embora e, de novo de favor, foi para outra casa.

Depois de um tempo, Rosani precisou sair.

Ontem, com ajuda de vizinhos, Rosani improvisou uma casa com lona e, enquanto dormia no chão com os cinco filhos, o temporal levou as frágeis paredes, o teto e molhou o pouco que ela tinha.

Hoje, Rosani está de favor na casa de uma amiga.

Rosani, Laura, Thiago, Ezequiel, Vitória, Bruno e Ana foram a primeira pauta do dia. Eles nos receberam, contaram sua história, aceitaram ser fotografados e agradeceram.

Eu fotografei, escutei, abracei Rosani, entrei no carro e agradeci em silêncio por tudo que tenho. Pedi proteção para toda a família dela e, mais uma vez, entendi o motivo da profissão, tantas vezes ingrata, de jornalista.

Se uma pessoa ler o jornal e puder ajudar Rosani e seus cinco filhos... Se uma pessoa puder deixar seus preconceitos sobre ocupações de terrenos e Bolsa Família de lado, rever seus conceitos sobre meritocracia e planejamento familiar... Se uma pessoa olhar para a foto e sentir toda a injustiça contida... Se uma pessoa sentir empatia... Se uma pessoa, apenas uma, entender que a vida é tão frágil quanto as paredes da casa da Rosani para se desperdiçar com julgamentos e desamor...

Pronto, está resolvido o porquê desta profissão de jornalista.