Hall do PS do Husm é evacuado após disparo de arma de fogo 

Santa Maria 12/01/2017 | 11h38

O hall do Pronto-Socorro (PS) do maior hospital público de Santa Maria e região, o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), foi evacuado na manhã desta segunda-feira depois de um disparo de arma de fogo.

De acordo com a assessoria de comunicação do Husm, um homem, de 62 anos, entrou na recepção do PS às 9h15min, sentou-se em um dos bancos da recepção, sacou um revólver e atirou contra si mesmo.

No momento do ocorrido, havia cerca de 15 pessoas no local, entre pacientes e servidores. Eles receberam atendimento médico, e os funcionários foram liberados do trabalho. O homem chegou ser socorrido no setor de emergência, e está internado em estado gravíssimo.

Psicólogos do Husm acompanham a situação e estão à disposição de quem precisar atendimento. A Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil foram acionadas. A recepção foi isolada para o levantamento pericial. Nenhum serviço do hospital foi suspenso.

O Centro de Valorização da Vida (CVV), que presta serviço de apoio emocional e é importante iniciativa de prevenção ao suicídio, atende no 188, das 7h às 23h.