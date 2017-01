Há 137 vagas de emprego e 52 de estágio disponíveis para esta semana em Santa Maria e Região

Oportunidades 30/01/2017 | 17h30 Atualizada em

Sine

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Sine) funciona das 8h às 17h, na Rua Silva Jardim, 1.994. As vagas abaixo estão disponíveis para hoje. Outras informações pelo telefone (55) 3222-9005.

Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Auxiliar de corte e costura

Auxiliar de costura

Auxiliar de cozinha

Auxiliar técnico de refrigeração

Calceteiro

Chefe de cozinha

Classificador de grãos

Confeiteiro

Consultor de vendas

Costureira de máquinas industriais

Eletricista automotivo

Mecânico

Mecânico de caminhão

Montador eletricista

Padeiro

Pasteleiro

Serralheiro

Supervisor de produção de alimentos

Vagas para pessoas com deficiência (PCD)

Magarefe

Monitor infantil

Representante técnico de vendas

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) funciona de segunda à sexta-feira,das 8h às 11h30min, e das 13h30min às 17h30min, na Rua Venâncio Aires,2.035.Mais informações no site: cieers.org.br, ou pelo telefone: (55) 3225-2677.Abaixo o quadro de vagas de estágio disponíveis:

Administração (7)

Arquitetura (1 )

Ciências Contábeis (3)

Ciências da Computação (1)

Design (2)

Economia (2)

Educação Especial (2)

Engenharia Civil (1)

Ensino Médio (7)

Jornalismo (1)

Magistério (1)

Marketing (1)

Pedagogia (2)

Psicologia (1)

Publicidade e Propaganda (2)

Relações Públicas (1)

Secretariado (1)

Técnico Contabilidade (3)

Técnico em Administração (4)



INTELECTUS



Intelectus é uma agência recrutadora de pessoas que funciona no site intelectusconsultoria.com.br. As vagas abaixo estão disponíveis no momento. Mais informações pelo telefone: (55) 99981-3210.

Agente de atendimento

Assistente administrativo

Assistente de marketing

Consultor de vendas (Ijuís)

Consultor de vendas de automóveis (Cachoeira do Sul)

Estagiário - setor de peças (Passo Fundo)

Estagiário de comunicação

Estagiário setor comercial (Ijuí)

Mecânico de concessionária (Passo Fundo)

Jovem aprendiz (Ijuí)

Geometrista (Passo Fundo)

Supervisor (a) de campo

Secretária (o) para consultório Médico

Mecânico de concessionária (Pelotas)

Supervisor de marketing

CDL

O CDL Empregos seleciona candidatos para vagas no comércio. Interessados devem entregar seus currículos na recepção da entidade(Rua Astrogildo de Azevedo, 354), de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia, e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: cdlemprego@cdlsm.com. Mais informações pelo (55) 3220-6633.



Carregador

Conferente

Governanta doméstica

Representante comercial

Venda externa

Venda interna

Venda interna/externa

Vendas

Vagas exclusivas para PCD

Assistente de vendas

Auxiliar Geral

Comissário de embarque

FUTURA

A Futura Gestão de Pessoas funciona de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio dia, e das 13h às 18h, na Rua Alberto Pasqualini, 25/101. Abaixo, as vagas disponíveis. O cadastro pode ser feito pelo site futurasm.com.br ou pelo telefone: (55) 3026-7940

Administrador de ti

Analista contábil

Assistente administrativo

Atendente de bar (2)

Atendente de recepção (2)

Auxiliar administrativo

Auxiliar administrativo

Auxiliar administrativo

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de departamento pessoal

Auxiliar de entrega

Chapista de hamburgueria

Gerente administrativo

Gerente comercial moda masculina

Gerente de custos e rh

Gerente de loja shopping

Gerente de relacionamento externo

Mecânico montador (3)

Médico(a) do trabalho

Motorista carreteiro

Projetista mecânico (2)

Responsável rh

Soldador (5)

Supervisora de venda direta

Vendedor (a) externo (alimentos) (2)

Vendedor (a) interno (empréstimos) (2)

Vendedor júnior

Vendedor(a) calçados

Vistoriador (a)

Vaga exclusiva para PCD

Assistente comercial

EFEITO MAIS

A empresa de recursos humanos Efeito Mais (Rua Riachuelo, 174, sala 201) oferece vagas de emprego. Os candidatos devem cadastrar seus currículos pelo site efeitomais.com.br. Mais informações pelo telefone (55) 3028-6300. Confira os cargos disponíveis:

Analista de PCP

Analista Laboratório de sementes

Assistente administrativo

Assistente de contabilidade

Assistente financeiro

Auxiliar administrativo

Auxiliar administrativo

Auxiliar administrativo (a) (estágio)

Auxiliar administrativo (arquivologia)

Auxiliar administrativo financeiro (Júlio de Castilhos )

Auxiliar de criação (Estágio)

Auxiliar de técnico em segurança do trabalho

Auxiliar em Suporte Técnico (Estágio)

Consultor (a) de vendas

Consultor administrativo

Consultor comercial (Erechim)

Consultor técnico comercial

Coordenador de PCP

Eletrotécnico

Gerente contábil

Gerente de loja

Gerente de padaria

Gerente de unidade de agronegócio (São Gabriel)

Gerente de vendas

Gerente Financeiro (Cruz Alta)

Supervisor (a) de Rh

Supervisor de perecíveis (Bagé)

Supervisor(a) de produção (Santo Angelo)

Técnico (a) em segurança do trabalho

Técnico de atendimento avançado (Bagé)

Técnico de atendimento avançado (Bento Gonçalves)

Técnico de atendimento avançado (Uruguaiana)

Vagas Pcds Para Empresa De Grande Porte (03 Oportunidades)

ELLO



A ElloAssessoria emRecursosHumanos (RuaAlberto Pasquilini, 111, sala 1.306) oferece as seguintes vagas para emprego e estágio. Currículos podem ser cadastrados pelo e-mail curriculo@ellorh.com.br. Informações pelos telefones (55) 3225-2021 e 3027-2021.

Assistente contábil

Assistente e auxiliar contabil

Auxiliar administrativa

Auxiliar contábil

Auxiliar de departamento pessoal

Biomédica

Conferente

Contador

Esteticista

Gestor de recursos humanos

Mecânico

Médico do trabalho

Operadora de caixa

Programador

Promotor de vendas

Representante comercial

Servente de limpeza

Suporte técnico

Técnica em saúde bucal

Vendedora interna

Vendedoras lojistas

Vagas de estágio

Ciências contábeis

Enfermagem

Técnica em enfermangem