Grupo de Santa Maria é condenado por golpe milionário no INSS

A Justiça Federal condenou por estelionato e falsificação de documentos quatro pessoas de Santa Maria acusadas de fraude contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O esquema, em vigor de 2014 até 2015, teria causado um prejuízo de mais de R$ 5 milhões aos cofres públicos e foi descoberto durante a Operação Mendax, da Polícia Federal (PF).

No início de 2016, o Ministério Público Federal (MPF) aceitou denúncia contra quatro dois suspeitos – um advogado, um contador, um administrador de empresas e um pedreiro. De acordo com o MPF, o grupo teria forjado vínculos empregatícios para viabilizar a concessão de benefícios para dependentes da Previdência Social.

No entendimento da PF, eles agiram em conjunto para inserir informações fictícias em carteiras de trabalho, tornando possível a realização de lançamentos falsos em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e de informações à Previdência (GFIPs) porque utilizariam cadastros de empresas inativas ou em processo de falência.

– A falsidade dos dados lançados no documento possui potencialidade lesiva própria, tanto que é hábil a embasar habilitação de seguro desemprego, além de pedidos de benefício previdenciário e empréstimos consignados – disse o juiz Gustavo Chies Cignachi na sentença.

Em suas defesas, os réus, que não tiveram as identidades divulgadas porque o processo tramita em sigilo, se disseram inocentes e alegaram que não havia provas suficientes que justificassem uma condenação.

No entendimento do magistrado, "os réus agiram claramente com propósitos diversos".



– Em primeiro lugar, praticaram o crime de falsificação de documento, no caso, a carteira de trabalho. Posteriormente, o réu fez uso da carteira violada, recebendo parcelas de seguro desemprego as quais não teria direito – afirma.

O advogado e o contador acusados de falsificar os documentos foram condenados a cinco anos e oito meses de reclusão em regime inicial semiaberto. Já o empresário foi condenado a três anos e nove meses de prisão em regime aberto. O pedreiro recebeu a pena mais alta, de cinco anos e dez meses de prisão em regime inicial semiaberto, pois ele teria sido beneficiado com as informações falsas. Todos também devem pagar multas.

Conforme a Justiça Federal, a substituição da pena de prisão por outra equivalente poderá ocorrer somente no momento da execução penal. Cabe recurso.

Operação Mendax

Do latim, "mentira", a Operação Mendax teve a sua primeira fase deflagrada em outubro de 2014, quando seis pessoas foram presas, entre advogados, contadores e servidores do INSS.

Na segunda fase, em janeiro de 2015, foi presa novamente uma dessas seis pessoas, um contador, que na época estava em liberdade provisória. Na terceira fase, em fevereiro, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência de um servidor e de uma ex-servidora do INSS que atuariam para fraudar o sistema e conceder os benefícios indevidos.

O processo principal, onde constavam os nomes de cinco indiciados, foi entregue ao MPF, que aceitou a denúncia contra quatro deles. Ainda tramitam na Justiça processos com pelo menos 150 investigados

Esse esquema funcionava por meio do encaminhamento de seguros-desemprego e empréstimos consignados na condição de dependentes do INSS. Eram criados vínculos fictícios com empresas desativadas na cidade e também na região para então criar falsas relações de trabalho. Assim, os integrantes do grupo atuavam para conceder o benefício indevido.