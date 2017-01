Funcionários de hospital de Cacequi fazem paralisação

Estão com salários atrasados 01/01/2017 | 20h34 Atualizada em

Os trabalhadores do Instituto de Saúde e Educação Vida (Isev) _ antigo Hospital São Luís Gonzaga _ de Cacequi vão entrar em greve hoje. A decisão foi tomada em assembleia realizada na última quinta-feira. Os servidores reclamam do atraso nos pagamentos dos salários de novembro, dezembro. O 13º também não foi pago.

Policiais de Santa Maria vão a São Gabriel para reforçar policiamento



Em nota, o presidente do Sindisaúde de Santiago e Região, José Airton Clérice, garante que serão mantidos os serviços de urgência e emergência da unidade. Ele avalia que a paralisação deve causar transtornos à comunidade, mas que esta é ¿a única forma de chamar a atenção sobre o problema¿.

A administração do hospital alega dificuldades financeiras em função de atrasos nos repasses de recursos do governo do Estado. Nos últimos meses, a unidade vem recebendo cerca de R$ 56 mil mensais por produção (atendimentos que não recebem incentivos federais ou estaduais), quando o esperado eram repasses de R$ 180 mil.

Capotamento deixa um morto e dois feridos em Cacequi



A prefeitura de Cacequi conhece a situação da unidade. O secretário municipal de Saúde, Leomar Maurer, diz que o princípio do problema financeiro do Isev foi a demora na repatcuação do contrato de serviços com o Estado.

_ O contrato venceu o contrato em 26 de maio e o hospital encaminhou a renovação em junho. Mas o acordo só foi refeito em outubro. O Isev atendeu durante cinco meses sem a verba estadual e, além de não receber retroativo, tem recebido p pagamento incompleto, só por produção. O sindicato sabe bem disso _ afirma o secretário.

O hospital tem cerca de 50 funcionários e presta serviço ambulatorial, de urgência e emergência, internação e de saúde mental, internação _ área na qual é referência regional. O serviço de psiquatria será mantido mesmo com a paralisação.