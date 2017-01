Filhote de cão que foi espancado pelo dono em Santa Maria está melhorando

Maus-tratos 23/01/2017 | 18h51 Atualizada em

A maldade do ser humano não venceu. O filhote de uma cruza da raça boxer, que foi espancado pelo próprio dono na manhã deste domingo, na Rua Lobo da Costa, no bairro Camobi, sobreviveu. Conforme o médico veterinário Marco Antonio Mendoza Montoya, da clínica Cães & Gatos Camobi, que está tratando o cãozinho, depois que ele foi resgatado por policiais do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, as 24h seguintes desde o resgate eram fundamentais. E Pierre, como foi chamado pelo sargento Eron Rangel quando chegou à clínica, reagiu muito bem. O olho esquerdo, que havia saltado para fora devido às agressões, voltou ao lugar. Infelizmente, ele deve perder a visão deste, mas não do direito.

De acordo com Montoya, Pierre já está se alimentando e, dentro de uma semana, deverá estar 100% recuperado. Ele conta que já receberam inúmeras ligações de interessados em adotá-lo. Porém, isso só será discutido depois da plena recuperação do pequeno cão. E quem quiser ficar com ele terá de passar por um rigoroso processo para comprovar que tem condições de recebê-lo.

– Melhor impossível (a recuperação). Ele está comendo bem, só o rosto ainda está muito inchado. Ele não vai perder o olho, só não vai conseguir mexe-lo. Ele ainda está tomando antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios e morfina. O que tem de gente pedindo para ficar com ele... Está passando de colo em colo aqui (na clínica) – conta Mendoza.

O tratamento será custeado pelo próprio veterinário. Ele pede apenas que, quem puder, doe jornal para que ele mantenha o local onde o cão está hospedado forrado.

– Teve uma senhora de boa-fé que queria ajudar, mas eu faço com prazer porque eu quero. Só quero que as pessoas se conscientizem e não maltratem os bichos – desabafa o veterinário.

O ex-dono do cão, de 28 anos, que estava embriagado quando os policiais chegaram, após denúncia de vizinhos, assinou um termo circunstanciado. Ele responderá pelo crime de maus-tratos a animais e terá de comparecer ao Fórum.