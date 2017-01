Filhote de cachorro é agredido a pauladas em Santa Maria 

Maus-tratos 22/01/2017 | 20h01 Atualizada em

Mais um caso de maus-tratos a animais foi registrado em Santa Maria. A agressão violenta veio, justamente, de quem deveria cuidar e zelar pelo seu bichinho de estimação. No fim da manhã de ontem, por volta do meio-dia, o 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Santa Maria passou a receber sucessivas ligações de moradores do bairro Camobi. Do outro lado da linha, os mesmos relatos: um homem batia freneticamente num filhote de cachorro que estava no pátio da casa dele.

Cão morre depois de ter sido queimado vivo em Santa Maria



A polícia foi até o local e, ao chegar lá, deparou com um jovem com sinais de embriaguez, que, segundo a própria BM, precisou ser contido pelos policiais. Os vizinhos do jovem de 28 anos estavam desolados e extremamente revoltados com o fato, relataram os policiais à reportagem. O caso aconteceu na Rua Lobo da Costa, perto do campo do Juventude, em Camobi, região leste da cidade.

Bud, cachorro queimado vivo em Santa Maria, passou por cirurgia na manhã desta sexta-feira



O cãozinho, que é uma cruza da raça boxer, dava sinais de agonia e de extrema dor. O animal estava todo ensanguentado quando o sargento Eron Rangel e o soldado Jalden Siqueira, ambos do 2º Batalhão Ambiental, chegaram até o local para atender à ocorrência.

Cachorra é agredida com facada na cabeça em Santa Maria



O dono do cãozinho usou um cabo de vassoura para agredi-lo. O filhote sofreu um corte profundo na cabeça, perdeu um dente e teve hemorragia no olho esquerdo, já que o globo ocular foi deslocado por conta dos golpes. Em função disso, o cão pode ficar cego do olho esquerdo.

Cães são vítimas de agressões em São Sepé



Aos policiais, o jovem alegou que teve de intervir em uma briga entre o filhote e os demais cachorros que estavam no pátio dele. Mas a versão é contestada pelos vizinhos, que afirmam que o animal era constantemente alvo de agressões por parte do dono. O caso gerou um Termo Circunstanciado, por ser considerada uma ocorrência de menor potencial, mas o jovem responderá pelo crime de maus-tratos a animais e terá de comparecer ao juiz no Fórum da cidade.

Laudo confirma que cães morreram de inanição e canibalismo em Santa Maria



Em tratamento

O sargento Eron Rangel e o soldado Jalden Siqueira levaram o cãozinho até a clínica do médico veterinário Marco Antonio Mendoza Montoya, que prestou atendimento ao animal. O veterinário teve de aplicar morfina no cão devido à intensa dor. Segundo o veterinário, as 24 horas seguintes seriam decisivas para saber como o filhote reagirá.

Ainda neste mês, Santa Maria registrou outro caso de maus-tratos, quando um cão foi queimado vivo por um grupo de crianças e adolescentes. Nesse caso, o animal acabou morrendo.