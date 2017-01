Fase investirá R$ 1 milhão na construção de nova escola para menores infratores em Santa Maria

Ressocialização 26/01/2017 | 07h59 Atualizada em

Nova escola será construída nesta área, ao lado do prédio do Case

Nova escola será construída nesta área, ao lado do prédio do Case Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

A Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Estado (Fase) investirá R$ 1 milhão na construção de uma escola para os adolescentes infratores da unidade de Santa Maria, o Case. O centro tem capacidade para 40 jovens, mas abriga 78. Segundo Robson Zinn, que é de Santa Maria e preside a Fase, das 8 escolas que serão construídas nas unidades da fundação no Estado, por R$ 10 milhões, a de Santa Maria será a primeira a ser licitada, o que deve ocorrer em fevereiro. É que o dinheiro já foi obtido de uma empresa que pagou multa ao Estado.

Desde que foi construído, em 1998, o Case de Santa Maria tem salas para 40 alunos na área interna do prédio. Segundo Zinn, a falta de espaço obriga que, em muitos casos, os professores façam aulas em períodos reduzidos para conseguir dar aula para todos os internos. Como a nova escola será erguida ao lado do prédio atual do Case, será maior e terá capacidade para 80 alunos. Isso vai propiciar uma educação bem melhor aos jovens.

– E na área interna, onde hoje funciona a escola, poderemos ter uma biblioteca e um laboratório de informática com condições bem melhores, além de ter salas para cursos profissionalizantes no turno inverso da aula – conta Zinn, lembrando que hoje o Case já oferece oficinas de lanches rápidos aos jovens e poderá dar mais cursos profissionalizantes.

Ele acredita que a nova escola já poderá entrar em funcionamento no início de 2018:

– Enquanto no sistema prisional do Estado, 10% dos detentos estudam, na Fase, 98% dos jovens estudam. Dos 1,4 mil adolescentes da Fase no Estado, 400 têm cursos profissionalizantes.