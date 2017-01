Familiares registram queixa contra UPA após idosa cair de maca

Em Raio X 21/01/2017 | 09h05 Atualizada em

O Conselho Municipal do Idoso (Comid) deve notificar a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Santa Maria, para que acate o Estatuto do Idoso, que assegura o direito a acompanhante durante atendimento de saúde. No último dia 20, uma idosa de 97 anos sofreu ferimentos na cabeça, braços, mãos e perna durante um exame de Raio X.

Apesar de duas filhas da dona Dolzira de Souza estarem no local, funcionários não permitiram que elas ficassem com a mãe, que, além de problemas pulmonares, apresenta quadro de demência leve. A justificativa é de que existiria um regulamento próprio às UPAs, que proibiria o acesso de acompanhantes.

– Esse regulamento, caso exista, contraria o Estatuto do Idoso, que é superior a qualquer regimento – diz o presidente do Comid, Kleiber Rocchi.

Conforme o Ministério da Saúde, o acompanhamento é permitido para menores de 18 anos e maiores de 60, a menos que os pacientes prefiram consultas apenas na presença do médico – então, o desejo será respeitado.

Duas casas de assistência a idosos são investigadas por maus-tratos



Não foi o caso de dona Dolzira, conta a filha Rute de Souza Viana, 55 anos. Ela lembra que, naquele sábado, ela a mãe e uma irmã chegaram à UPA, de ambulância, por volta das 10h. As filhas estavam preocupadas com a idosa que, com dificuldades para respirar, já não se alimentava havia um dia e meio – situação que poderia ser remediada por uma sonda. O procedimento pode ser angustiante para o paciente, já que nem sempre o tubo alcança o estômago.

– É preciso fazer Raio X para conferir. E como o aparelho da UPA está estragado, à tarde, a levaram, de ambulância, para ser examinada na Casa de Saúde. Me deixaram ir só até a porta, mas sei que tiraram e recolocaram o tubo duas vezes, na terceira, derrubaram ela – diz Rute.

A dona de casa suspeitou que havia algo errado ao ver sangue e inchaço na testa da mãe. Nervosa, indagou várias vezes ao funcionário da radiologia o que havia ocorrido:

– Primeiro, ele disse que ela havia se batido. Mas depois, vendo a ferida na testa e no corpo, vimos que tinha sido mais grave. No fim, admitiu que ela caiu.

Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

A idosa teve de levar pontos no braço em função da queda. Em seguida, foi encaminhada para fazer Raio X do crânio, além de uma tomografia, realizada no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). Na volta à UPA, a filha exigiu que o incidente fosse descrito no prontuário da mãe e procurou a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) para prestar queixa.

Rute conta que, na mesma noite, a idosa foi transferida para outra unidade de saúde, onde ficou internada por dois dias, até ter alta. Desde então, enfermeiros da UPA vão à casa da família diariamente para trocar os curativos de Dolzira. Aí, vem a parte mais dolorosa da história. A idosa ficou com medo dos enfermeiros.



– Ela fica agitada, diz que vão arrancar os braços dela. Isso é triste. Fui à polícia não porque eu quero dinheiro, mas porque seria bom que a UPA mudasse essa regra. Se não podem cuidar do paciente, deixe que alguém o acompanhe. Pode acontecer com outra pessoa – desabafa Rute.

Idosa morre dois dias após denúncia de maus-tratos em Santa Maria



O administrador da UPA, Rogério Cavalheiro, alega ter havido um mal-entendido. Segundo ele, o regulamento da unidade impede o acesso aos acompanhantes à sala vermelha, destino de pacientes de casos mais delicados e daqueles que chegam à unidade de ambulância.

– Lá fica gente com respirador, que passa por procedimento invasivo. Casos delicados – diz.

Após avaliação médica, conta Cavalheiro, os pacientes podem ser transferidos para a sala amarela, onde ficam os leitos de internação. Nesse local, familiares podem entrar – e isso deveria ter ocorrido com os familiares de Dolzira. Cavalheiro acrescenta, ainda, que a Casa de Saúde não tem nenhum protocolo que proíba acompanhantes durante o Raio X.

– É curioso que chamaram a filha da paciente para ir até lá, mas não a deixaram entrar. Mas estamos averiguando isso para ver o que ocorreu – afirma.

A assessoria da Associação Franciscana de Assistência a Saúde (Sefas), que administra tanto a UPA quanto a Casa de Saúde, diz que todos os cuidados estão sendo prestados à Dolzira e à família e que a situação está sendo apurada. O caso será investigado pela Delegacia do Idoso.



O QUE DIZEM



O Estatuto do Idoso

– ¿Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.

– Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito".

Portaria do Ministério da Saúde nº 1.286, de 26/10/93

– Item 26: ¿O paciente tem direito a acompanhante, se desejar, tanto nas consultas, como nas internações. As visitas de parentes e amigos devem ser disciplinadas em horários compatíveis, desde que não comprometam as atividades médico/sanitárias. Em caso de parto, a parturiente poderá solicitar a presença do pai.¿