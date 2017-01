Faculdades particulares de Santa Maria oferecem 535 vagas em processos Extravestibular 

Educação 24/01/2017 | 12h04 Atualizada em

Pelo menos duas faculdades particulares de Santa Maria estão com inscrições abertas em processos Extravestibular. Ao todo, são 535 vagas remanescentes ofertadas em 23 cursos de graduação para ingresso ainda no primeiro semestre de 2017. Nas duas instituições, os interessados em participar do processo seletivo devem utilizar a nota de aprovação em concurso vestibular de outra instituição ou então usar a nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).



Veja, abaixo, como fazer para concorrer a uma vaga no ensino superior:



1) Extravestibular Agendado da SOBRESP



:: Seleção

– Será feita por prova de redação no dia e horário agendadados pelo candidato na sede da instituição (Rua Appel, 520, bairro Nossa Senhora de Fátima)

– Os interessados podem utilizar sua nota do Enem se atingidos no mínimo 450 pontos ou utilizar a aprovação em concurso vestibular de outra instituição de ensino no qual já tenham sido aprovados

:: Vagas ofertadas

Administração - 17

Psicologia - 35



:: Inscrições

– Até 22 de fevereiro

– As inscrições e agendamentos são realizadas pelo site sobresp.com.br/vestibular na própria ficha de inscrição

– Durante este período, os candidatos devem escolher o melhor dia e horário para a realização da prova, através do sistema de agendamento feito no momento da inscrição

– Taxa: R$ 25,00

:: Informações: (55) 3214-1111

2) Processo Seletivo Extravestibular da Unifra



:: Seleção

– Os participantes devem ter sido aprovados em processos seletivos para ingresso em 2017 ou no Enem 2015 ou 2016, além de terem concluído o Ensino Médio

– A seleção é feita por ordem de inscrição, desde que atendam aos requisitos do edital (disponível aqui). Em até três dias úteis, a instituição entra em contato com o concorrente via e-mail para agendamento. A confirmação da matrícula deve ser feita presencialmente, na Secretaria de Registro Acadêmico, no Conjunto I da Unifra (Rua dos Andradas, 1.614, prédio 7)

– Na inscrição, os candidatos devem anexar o Desempenho em Processo Seletivo Vestibular ou Boletim de Desempenho no Enem 2015 ou 2016 em formato de arquivo .PDF



:: Vagas ofertadas

Administração (diurno) - 13

Administração (noturno) - 8

Ciência da Computação -13

Ciências Contábeis - 24

Ciências Econômicas - 29

Design -19

Engenharia Ambiental e Sanitária - 28

Engenharia Biomédica -24

Engenharia Química - 11

Engenharia de Materiais - 31

Farmácia - 17

Filosofia - 38

Física Médica - 33

História - 31

Jornalismo - 14

Letras - português e inglês - 29

Matemática - 32

Pedagogia - 21

Sistemas de Informação - 29

Tecnologia em Design de Moda -14

Terapia Ocupacional - 25



:: Inscrições

– Até 13 de fevereiro

– Devem se realizadas via internet, pelo site unifra.br

– Não será cobrada taxa de inscrição

:: Informações: (55) 3220-1208