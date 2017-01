Estado quita dívida com mais 13 hospitais da Região Central

Saúde 31/01/2017 | 15h21 Atualizada em

O Governo do Estado quitou a dívida do Sistema Único de Saúde (SUS) com mais 13 hospitais da Região Central.

Na última sexta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde anunciou o repasse de R$ 66 milhões para os hospitais de todo o Estado. A lista incluía o nome de 20 hospitais na região, mas o dinheiro não havia caído no caixa de seis deles. Um dos hospitais é o Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo (HCAA), em Santa Maria.

Conforme a assessoria de comunicação do hospital, o Estado tem uma dívida milionária com a instituição, que é anterior a metade de 2015. Em meados daquele ano, disse a assessoria de comunicação, o hospital parou de prestar serviços via SUS. O motivo foi a dificuldade que o Estado tinha em honrar os compromissos dentro do prazo acordado.

A Secretaria Estadual de Saúde disse, por meio de nota, que não há "nenhum valor a ser repassado para o hospital".

Um dos hospitais que recebeu o recurso, no entanto, foi o Santo Antônio, em São Francisco de Assis. Foram R$ 570 mil referentes a cinco parcelas atrasadas de meses do fim de 2016. A administração do hospital teme, no entanto, que o Estado volte a atrasar os repasses de verba dos próximos meses.

O Estado repassou recursos para 285 hospitais em todo o Estado. A orientação é que o valor seja usado para o pagamento de salários dos quadros funcionais. Ainda, garantiu que os hospitais que não foram incluídos nos pagamentos desta sexta-feira estão sendo chamados pela Secretaria da Saúde (SES) e, nos próximos 30 dias, receberão uma proposta para a quitação dos débitos.

Os hospitais

Agudo – Hospital de Agudo

Caçapava do sul – Hospital de Caridade Dr. Victor Lang

Cacequi – Instituto de Saúde e Educação Vida

Cruz Alta – Associação das Damas de Caridade

Lavras do Sul – Fundação Médico-Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa

Nova Palma – Hospital Nossa Senhora da Piedade

Pinhal Grande – Casa de Saúde São José

Restinga Seca – Hospital de Caridade São Francisco

Santiago – Hospital de Caridade de Santiago

São João do Polêsine – Centro de Saúde Dr. Roberto Binato

São Sepé – Associação Beneficente Hospital Santo Antônio

São Vicente do Sul – Hospital São Vicente Ferrer

Tupanciretã – Hospital Brasilina Terra

Ainda não receberam recurso

Formigueiro – Hospital Municipal Pedro Kalil

Ivorá – Hospital Nossa Senhora da Saúde

Jaguari – Hospital de Caridade

Mata – Hospital de Caridade de Mata

Paraíso do Sul – Hospital de Paraíso

Santa Maria – Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo