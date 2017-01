Estado promete quitar dívida com hospital de São Francisco de Assis até sexta

Saúde 26/01/2017 | 17h42 Atualizada em

A Secretaria Estadual de Saúde garantiu que vai quitar, até sexta-feira, a dívida de R$ 570 mil que tem com o Hospital Santo Antônio, em São Francisco de Assis.

Conforme o Estado, a dívida é referente ao repasse de cinco parcelas, cada uma no valor de R$ 114 mil, referentes ao custeio do Sistema Único de Saúde (SUS). O valor não é pago desde o ano passado.

Hospital Santo Antônio, em São Francisco de Assis, segue com atendimentos reduzidos



De acordo com a administradora do hospital, Lidiane Spat, a falta do recurso fez com que, no ano passado, parte dos serviços prestados à população fossem restringidos e motivou o quadro funcional a entrar em greve. A situação só não se agravou mais, diz Lidiane, por conta do repasse de verbas por parte do município, que só no último mês somaram R$ 138.273,20.

– Até o início do ano havia restrição. Atendimentos só internações e ambulatoriais. Dentro desses casos, só urgência e emergência. A questão é que a dívida deve ser quitada agora, mas não tenho perspectiva de que os repasses voltem ao normal, de que o Estado passe a honrar dentro da data acertada – diz Lidiane.

O hospital tem como especialidades a clínica geral, obstetrícia, saúde mental, cirurgia, Raio X, ultrassom e eletrocardiograma. São cerca de 100 internações mensais e quase dois mil atendimentos ambulatoriais. Dos 60 leitos disponíveis, 45 são SUS.

– É um hospital que não atende só a população da cidade, mas da região também. Trabalhar tendo quase certeza de que o recurso não vai estar no caixa na data prevista é muito complicado – afirma Lidiane.