Estádio Presidente Vargas é arrombado durante a madrugada em Santa Maria

Furto 25/01/2017 | 12h00 Atualizada em

O estádio do Inter-SM, o Presidente Vargas, foi arrombado na madrugada desta quarta-feira, em Santa Maria.

De acordo com a ocorrência registrada na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) o crime teria acontecido por volta das 3h, na Rua Ana Nery, no bairro Noal.

Motorista é sequestrado durante a assalto em Restinga Seca



Conforme o boletim de ocorrência, os ladrões arrombaram um portão lateral do estádio, pegaram uma escada, que fica em um galpão, subiram no segundo andar, onde reside o zelador do clube, arrombaram a janela e entraram na residência, que fica abaixo das arquibancadas sociais, de onde levaram um aparelho de som.

Após, os bandidos foram até a garagem do estádio, arrombaram o portão e roubaram o trator de cortar grama que estava preso com correntes em um pilar. O zelador afirmou não ter escutado nada. As câmeras de segurança serão utilizadas para tentar identificar os suspeitos.

Jovem é espancado na região sul de Santa Maria

Por volta das 9h desta quarta-feira, moradores do bairro entraram em contato com o clube e apontaram o local onde o trator estava escondido. Ele estaria em uma casa em uma das esquinas próxima ao estádio, distante cerca de 50 metros.

O supervisor de futebol do clube, Paulo Santos, afirmou que o Inter-SM já estuda um plano de segurança. De acordo com Santos, nos próximos dias uma empresa deve apresentar um orçamento, com câmeras de vigilância e novas trancas para portas para tentar coibir novas tentativas de furtos.

A 3ª Delegacia de Polícia (DP) investiga o caso.