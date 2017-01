Empresa decidirá se vai retomar obra da ponte em Jaguari

Infraestrutura 31/01/2017 | 08h30 Atualizada em

Na semana que vem, a empresa paulista Ecopontes deve responder se retomará ou não a obra da ponte do Rio Jaguari, em Jaguari. A construtora teve reunião na semana passada com o Daer, na Capital, em que a autarquia anunciou ter resolvido o impasse que emperrava a retomada da obra: a falta de uma planilha de custos sobre obras metálicas para poder calcular os valores a serem pagos pelo serviço.



O Daer afirmou que fez uma planilha própria com base em dados do Dnit e outros órgãos públicos. Porém, a Página 2 procurou a Ecopontes, que informou que está avaliando a planilha, já que ela prevê valores 25% inferiores ao que foi previsto na licitação da ponte.



Em contrapartida, foram retirados da obra alguns serviços não essenciais, para reduzir um pouco os custos. A partir disso, a Ecopontes já iniciou os estudos para ver se compensará continuar a obra pelos valores propostos agora pelo Daer.



A resposta da empresa deve ser dada na semana que vem. A ponte desabou em maio de 2015, e a obra de reconstrução começou só no final de julho de 2016, mas parou três meses depois devido à falta de pagamento dos R$ 400 mil já executados.