Égua que foi abandonada no bairro João Luiz Pozzobom morre nesta madrugada

Maus-tratos 04/01/2017 | 13h17 Atualizada em

A égua que foi resgatada na manhã de segunda-feira por moradores da Vila Diácono João Luiz Pozzobom, na região Leste de Santa Maria, em parceria da Guarda Municipal e da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela havia sido encaminhada para tratamento no Hospital Veterinário, onde passou por uma bateria de exames.

Desnutrida, égua agoniza em rua de Santa Maria



De acordo com coordenador do chefe do departamento de grandes animais e do setor de equinos, Marcelo Soares, Divina, apelido dado pelos veterinários e voluntários da clínica à égua, teria cerca de 22 anos, não possuía dentes e tinha muitos ferimentos. Ela chegou a apresentar uma leve melhora quando voltou a se hidratar e se alimentar, mas devido o estado de desnutrição e gravidade dos ferimentos, não resistiu.