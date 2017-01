Dupla assalta papelaria na região norte de Santa Maria

Violência 24/01/2017 | 12h07 Atualizada em

Dois criminosos assaltaram uma papelaria na região norte de Santa Maria na tarde desta segunda-feira. O proprietário, de 61 anos, foi rendido e ameaçado pela dupla, que estava armada com revólveres. Ele não se feriu.

De acordo com a Brigada Miliar (BM), a guarnição foi acionada para ir ao local, na Rua Castro Alves, bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por volta das 17h. Chegando ao local, os policiais militares entraram em contato com a vítima.

Levantamento preliminar feito no local dá conta de que os criminosos fugiram a pé levando R$ 1 mil e um celular. O estabelecimento não conta com equipamento de videomonitoramento. A BM fez rondas na região, mas ainda não localizou os suspeitos.