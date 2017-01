Dupla assalta funcionárias de loja e foge com R$ 15 mil em Cruz Alta

Trânsito 04/01/2017 | 10h21 Atualizada em

Duas funcionárias de uma loja de eletrodomésticos de Cruz Alta foram assaltadas por uma dupla em uma motocicleta quando se deslocavam para fazer o depósito de um malote em uma agência bancária, na manhã de terça-feira. Os criminosos fugiram com R$ 15 mil.

De acordo com a Brigada Militar (BM), as duas caminhavam pela Rua Pinheiro Machado quando, próximo da Praça Gal. Firmino, foram abordadas pela dupla e o carona lhes rendeu com um revólver. Ele exigiu que ela entregasse o malote. Assim que ele foi entregue, a dupla fugiu.

As funcionárias acionaram a BM, que fez buscas a suspeitos, mas eles ainda não foram localizados.