Duas mulheres são detidas tentando entrar com 27 celulares na Penitenciária de Santa Maria

Duas mulheres foram detidas por agentes penitenciários na última quarta e quinta-feira na Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm). É que elas tentavam ingressar no local com 27 celulares. Os aparelhos foram apreendidos, e as mulheres vão ficar impedidas de vistar familiares por 180 dias e também responderão a Procedimento Administrativo Disciplinar. O fato também foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA).

A primeira mulher tentou entrar com cinco celulares, baterias e carregadores. Já a segunda portava 22 aparelhos. A dinâmica era a mesma. Elas arremessavam uma sacola com os aparelhos por uma parte lateral da Pesm antes de ir para a fila, na frente do estabelecimento. Depois, elas entravam na penitenciária. Como não tinham nada no momento da entrada, passavam pela revista sem problemas. Ao subir para ingressar na parte onde ficam os presos, elas pegavam as sacolas que haviam atirado. No entanto, os agentes penitenciários flagraram a ação.

Conforme a diretora da Pesm, Tânia Marques, o local onde foram arremessados os objetos receberá uma tela de proteção para tentar conter práticas como essa.