Dois ficam feridos após capotamento na BR-158 em Dilermando de Aguiar

Trânsito 09/01/2017 | 11h41 Atualizada em

Duas pessoas ficaram feridas após o veículo em que estavam sair da pista e capotar na BR-158, em um trecho que pertence ao município de Dilermando de Aguiar. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Homem morre em incêndio em Santa Maria



De acordo com a PRF, o veículo capotou por volta das 10h de domingo na altura do km 398 da rodovia, entre Dilermando de Aguiar e Santa Maria. Havia quatro pessoas dentro do Gol, com placas de São Gabriel. Dois passageiros, um de 19 anos e outro de 40, ficaram feridos.

Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento-Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Pronto-Atendimento (PA) do bairro Patronato, em Santa Maria, onde foram liberados após o atendimento.

Homem é agredido com golpes de facão em São Pedro do Sul



Abordada pela PRF, a motorista do veículo não explicou o que teria levado ao acidente e se recusou a fazer o teste do etilômetro.