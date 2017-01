Dnit vistoria trecho da BR-287, em Jaguari, onde houve deslizamento de terra

Tráfego 25/01/2017 | 10h39 Atualizada em

Uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) vistoria, na manhã desta quarta-feira, o trecho da BR-287, em Jaguari, onde houve um deslizamento de terra na tarde passada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o deslizamento, chamado e queda de barreira, aconteceu no período da tarde por causa da chuva. Pedras, terra e vegetação tomaram conta de parte da pista na altura do km 355, próximo ao acesso a Jaguari.

Durante a noite, servidores da prefeitura de Jaguari fizeram a limpeza do asfalto, viabilizando o tráfego normal, depois que a rodovia sofreu bloqueio parcial por quase uma hora. Na manhã desta quarta, não há bloqueio, apesar da vistoria do Dnit.

A ideia, conforme o Dnit, é avaliar se há risco de novos deslizamentos. No entanto, a rodovia não deve sofrer bloqueio ao longo do dia.