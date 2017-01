Diário lança documentário sobre os 25 anos de luta pela moradia da Nova Santa Marta

Em vídeo 24/01/2017 | 15h31 Atualizada em

Após a publicação da reportagem especial À espera, há 25 anos, na edição do último Natal, o Diário lança, nesta terça-feira, o documentário NOVA SANTA MARTA 25.



São 12 minutos em vídeo em que moradores e representantes políticos dão depoimentos sobre os entraves burocráticos que fazem parte do processo de regularização fundiária da Nova Santa Marta, ocupada há 25 anos. Também são debatidos como estão os projetos para a região que, atualmente, conta com cerca 25 mil moradores.

Outros relatos perpassam fatos da história que remontam as duas décadas e meia de luta pela moradia de uma das maiores ocupações da América Latina.

Assista:



Documentário SANTA MARTA 25

Projeto: Pâmela Rubin Matge

Roteiro e direção: Pâmela Rubin Matge e Rafael Sanches Guerra

Imagens e edição: Rafael Sanches Guerra

Fotos: Germano Rorato, Jean Pimentel e Maiara Bersch