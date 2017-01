Desde 2010, escola estadual espera por obra que salve quadra esportiva

Educação 14/01/2017 | 08h30 Atualizada em

Há sete anos, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Antônio Xavier da Rocha, do bairro Itararé, enfrenta dificuldades para que os cerca de 360 alunos tenham um local para a prática de Educação Física. Isso porque a antiga quadra de esporte e a pracinha, que ficavam aos fundos da escola, tiveram de ser desativadas depois que a erosão de um barranco causou a interdição da área.

Desde 2010, a direção luta para que um muro de contenção seja construído e evite um deslizamento de terra ainda maior sobre a quadra. A demora do Estado na resolução do problema transformou o local. Lá, hoje, em vez de prática de esportes e brinquedos, o que se vê é lixo, carcaças de equipamentos esportivos, como goleiras, ervas-daninhas e mato alto.

Até dezembro, as aulas de Educação Física da escola eram realizadas no Clube 21 de Abril, que, reformado, reabriu as portas em meados do ano passado e cedeu seu espaço. Antes, a situação era dramática. Alunos praticavam esportes em uma pequena área coberta na parte da frente da escola, disputando espaço com pilares de concreto.

Cansados de esperar por ações e de receber a justificativa de que o orçamento a ser empregado na construção do muro ultrapassaria R$ 1 milhão, a direção da escola decidiu construir. A nova obra, que ocupa parte do terreno lateral da instituição, foi viabilizada por R$ 119,142,76 seguido de um aditivo que chega a cerca de R$ 150 mil. O projeto inclui duas salas de aula, um muro frontal e a pavimentação de um espaço que servirá como quadra de esportes.

A previsão é que o novo espaço seja concluído até 10 de fevereiro, quase um mês antes do reinício das aulas, em 6 de março. Enquanto isso, a direção é cética em relação a obra muro que segue emperrada.

– Todos os anos, vem um engenheiro, faz a vistoria e nada é feito. Na época das eleições, muitos vereadores apareceram dizendo que iam tomar providências junto ao governo Estadual. Temos a escritura, mas a prefeitura também disse que o terreno é dela e que quer abrir uma avenida. Não sabemos de mais de nada. Duas vezes por ano, temos de fazer risotos e rifas para arrecadar dinheiro e limpar o matagal – lamenta a diretora da escola, Rosicler Knackfuss Guimarães.

Por meio da assessoria da prefeitura, a Secretaria de Gestão e Modernização Administrativa diz que a quadra tomada pelo mato foi doada ao Estado no ano 2000. A secretaria confirma a intenção de abrir uma rua nas proximidades, mas ela não passa sobre o terreno da escola.



Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Segundo o titular da 8ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (8ª CROP), Vilmar Pizani, periodicamente, equipes realizam visitas técnicas e relatórios na área interditada da Escola Antônio Xavier da Rocha. A última vistoria foi realizada há cerca de quatro meses, quando foi constatado que o local não oferecia riscos.

– Fizemos a fiscalização, projetos e orçamentos. Mas, não temos o que fazer, o que executar, até que a Secretaria Estadual de Educação garanta recursos para fazermos a obra – explica o coordenador.

Adjunta da 8ª Coordenadoria Regional de Educação (8ª CRE), Jussara Finamor, disse que, na sexta-feira, o órgão esteve fechado para manutenção e que não poderia falar sobre o caso sem ter acesso às informações. Jussara, porém, salientou que a 8ª CRE prioriza atender escolas com pedidos emergenciais:

– Nosso compromisso é ser ponte entre as escolas e a Secretaria Estadual de Educação. Esses processos envolvem a aprovação de vários setores e liberação de verbas. Atendemos o emergencial: reparos elétricos, hidráulicos e em telhados.