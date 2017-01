Criminoso armado rende e ameaça funcionário de farmácia durante assalto em Santa Maria

Violência 09/01/2017 | 11h03 Atualizada em

Uma farmácia na região centro-oeste de Santa Maria foi assaltada na madrugada de domingo. O criminoso, armado com um revólver, rendeu e ameaçou um funcionário durante o roubo.

O estabelecimento fica na Rua Venâncio Aires e, de acordo com o funcionário, o criminoso vestia roupas prestas e um capacete. Ele entrou na farmácia, anunciou o assalto e exigiu o dinheiro do caixa. Em seguida, o criminoso fugiu com R$ 150 e um aparelho celular. Isso teria acontecido por volta da 1h30min.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o estabelecimento conta com câmeras de segurança. O equipamento registrou em vídeo o crime. A Polícia Civil trabalha com esse registro para identificar suspeitos.

Nenhuma pessoa se feriu durante o crime. Não foram repassadas ao Diário informações sobre se no momento do assalto havia mais funcionários e clientes.