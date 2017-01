Criança morre afogada em açude no interior de Restinga Seca

Morte 26/01/2017 | 15h40 Atualizada em

Uma criança de dois anos morreu em decorrência de afogamento, em um açude no interior de Restinga Seca, no início da tarde desta quinta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros do município, o acidente ocorreu por volta das 13h30min, na localidade de Lomba Alta, na zona rural, próximo às margens da ERS-149.

Preso suspeito de ter matado homem com 16 facadas em Santa Maria



O menino estava brincando na casa onde mora e, minutos depois, a mãe teria percebido o sumiço da criança. Foi ela quem encontrou o filho, já desacordado, em um açude aos fundos da residência, e o retirou da água. Familiares acionaram os bombeiros, que fizeram os procedimentos necessários até a chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou o menino até o Hospital de Caridade de Restinga Seca.

PRF apreende carro clonado e mais de 18 mil carteiras de cigarro em Cruz Alta



Conforme os bombeiros, a criança foi encaminhada para atendimento médico ainda desacordada e com os sinais vitais fracos. Ele foi transferido para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) mas não resistiu e acabou falecendo, por volta das 15h15min.