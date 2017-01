Cratera no Parque Itaimbé está há um ano e três meses à espera do conserto

Santa Maria 18/01/2017 | 09h37 Atualizada em

Quem frequenta o Parque Itaimbé, em Santa Maria, lamenta pichações e depredações de responsabilidade dos próprios moradores da cidade. Porém, há um problema que transcendeu gestões e segue evidenciando a falta de resolutividade do poder público. Uma cratera impede a passagem próximo a uma pracinha que fica perto do Centro Administrativo Municipal (na Rua Venâncio Aires).

Segundo os moradores, o buraco apareceu após as chuvas de outubro de 2015, e vem cedendo cada vez mais. No fim do ano passado, a administração anterior disse que seria feita uma avaliação do terreno, mas entregou as chaves da prefeitura sem solução. Pior é que abriu outro buraco próximo e a situação está cada vez mais feita.

Pois, nesta terça-feira, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, por meio da assessoria de comunicação da prefeitura, afirma ter conhecimento do problema, que o caso foi tratado de forma paliativa pela gestão anterior e que já determinou um estudo técnico. Porém, não há prazo para a solução dos problemas.