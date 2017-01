Corpo encontrado em Capão da Canoa era de homem que estava desaparecido em Júlio de Castilhos

Investigação 20/01/2017 | 20h42 Atualizada em

A Polícia Civil de Júlio de Castilhos confirmou, nesta sexta-feira, que o corpo de um homem que foi encontrado no mar de Capão da Canoa, no dia 4 deste mês, trata-se de Altamir Bueno Alves, 52 anos, que estava desaparecido. Alves foi visto pela última vez no dia 3, quando saiu do estabelecimento comercial onde trabalhava como vendedor, em Júlio de Castilhos. Por volta das 15h daquele dia, ele recebeu uma ligação e saiu com seu Renault Symbol, de cor prata, e não voltou mais.

Conforme a delegada Alessandra Padula, que comanda as investigações, a confirmação da identidade do corpo foi descoberta nesta sexta porque foi encontrado o carro de Alves, que estava estacionado na Avenida Principal de Capão da Canoa. Uma pessoa percebeu que o veículo estava parado no mesmo lugar há mais de 15 dias e acionou a Brigada Militar. Como o registro do desaparecimento de Alves estava vinculado com o seu carro, já que ele havia saído com o veículo, ao consultar a placa descobriu-se que era de uma pessoa desaparecida. Por meio das digitais, foi confirmada a identidade.

A delegada não descarta nenhuma hipótese, mas como o corpo não apresentava marcas de ferimentos, a principal suspeita para a morte é afogamento.

– Não tem marcas de ferimentos nem de arrombamento no carro. Estamos aguardando o laudo de necropsia para saber a causa da morte. Mas, desde o início, presume-se que possa ser afogamento. Outras perícias como dosagem de álcool e droga também foram pedidas. Não havia sido levantado esse caminho (de Capão), já que tínhamos informações de que ele havia sido visto na região – explica Padula.

O corpo foi encontrado boiando no mar por pescadores, que levaram-no até a beira da praia.