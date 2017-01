Conheça seu Valdir, agricultor que dedicou à vida ao cultivo de hortaliças em Santa Maria 

Jucelino Kubitschek 10/01/2017 | 10h30 Atualizada em

Ele já se aventurou em outras áreas. Cumpriu serviço militar obrigatório, trabalhou no ramo de bebidas na Capital e até foi aprovado em um concurso dos Correios, mas foi para horta que ele voltou. É com as mãos sujas de terra e, muitas vezes, com os pé descalços, que Antonio Valdir Azevedo Albuquerque, o dono da Verduraria do Valdir, sente-se completo.



– Fiquei um ano nos Correios e vi que aquela vida não era para mim. Ouvi dos colegas que eu era louco de trocar um emprego federal pelas verduras – conta.



A ligação com o lugar é forte. A família de Valdir mudou-se para a área de 2,3 hectares na Rua Canários, nº 9, quando ele tinha apenas 3 anos (hoje, tem 63).



– Estou aqui, casado há 40 anos com uma "guria de cidade", que hoje gosta mais da horta do que eu, um casal de filhos e uma neta – orgulha-se seu Valdir.



Desde criança, o verdureiro ajudava o pai, que arrendava o local, também na atividade hortigranjeira, que era ainda maior. À época, promovia feiras e fornecia os produtos a cidades vizinhas. Valdir lembra de, na década de 1970, encher uma carroça de hortaliças e ir até a antiga Viação de Férrea. De lá, sua carga embarcava para a Cacequi, Júlio de Castilhos e outros municípios da região.



Atualmente, ele só atende quem vai até a Verduraria do Valdir, empreendimento que mantém há 40 anos. O diferencial do lugar é que tudo é colhido na hora, e o cliente mesmo pode percorrer os canteiros e escolher o que levar. Os valores variam de R$ 2 (um maço de tempero verde), por exemplo, a R$ 5 (1kg de tomate).



O agricultor garante que produtos mais saudáveis não há, pois não é utilizado agrotóxico algum, e as plantas crescem à base de adubos orgânicos e muita água. Por sorte, no terreno das horta, há quatro poços artesianos onde a água verte naturalmente do solo. Seus únicos inimigos são o clima e a temperatura: Valdir já chegou a perder tudo o que tinha em épocas de muito calor ou frio, chuvaradas e granizo.



Incentivo à agricultura local

Entusiasta da atividade hortigranjeira, seu Valdir lamenta o fato de as redes de supermercado e demais setores de Santa Maria não incentivarem a agricultura local. Segundo ele, muitos optam pela rapidez e compram produtos que atravessam o Estado até chegar aqui. A qualidade, contudo, nem sempre é a mesma.



Mesmo aposentado, o agricultor não fica um só dia longe da plantação. Diz que herdou o hábito do pai, e que parece "estar na veia". O atendimento aos clientes também proporciona grande satisfação:



– Faço tipo uma psicologia: converso, recepciono. Conheço um monte de gente. Assim, nem vejo o tempo passar. Pode ser domingo ou feriado que acordo e tenho de olhar minha horta. Pego sol de 30°C, 40ºC, ando descalço e nem sinto. Quem trabalha fechado nos escritórios, adoeceria. Fiquei resistente a tudo quanto é bactéria e, para mim, isso é saúde – avalia seu Valdir da verduraria.



