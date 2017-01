Confira as vagas de empregos e estágios para esta semana em Santa Maria

Oportunidades 02/01/2017 | 17h30 Atualizada em

Sine

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Sine) funciona das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia, na na Rua Silva Jardim, 1.994, em um prédio em frente ao Bispado. As vagas abaixo estão disponíveis para esta semana. Informações pelo telefone (55) 3222-9005:

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de mecânico

Auxiliar financeiro

Eletricista automotivo auxiliar

Vendedor de comércio varejista

Vendedor interno

Vidraceiro/ Serralheiro

Vagas para pessoas com deficiência (PCD)

Atendente de loja

Auxiliar administrativo

Auxiliar de depósito

Auxiliar de linha de produção

Representante técnico de vendas

CDL

O CDL Empregos seleciona candidatos para vagas no comércio.Interessados devem entregar seus currículos na recepção da CDL (Rua Astrogildo de Azevedo, 354), de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia, e das 14h às 18h, ou pelo e-mail . Mais informações (55) 3220- 6633.

Auxiliar de escritório (1)

Carregador (1)

Conferente (1)

Corretor de imóveis (2)

Representante comercial (1)

Vendedor (a) (1)

Vendedor (1)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (1)

Vagas para pessoas com deficiência (PCD)

Assistente de vendas (1)

Comissário de embarque (1)

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) funciona de segunda à sexta-feira,das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, na Rua Venâncio Aires, 2.035, no Prédio da Cacism. Mais informações no site; ou pelo telefone: (55) 3225-2677. Abaixo o quadro de vagas disponíveis:

Administração (4)

Ciências Contábeis (1)

Design (2)

Educação Especial (1)

Farmácia (1)

Jornalismo (1)

Pedagogia (1)

Publicidade e Propaganda (4)

Secretariado (1)

Técnico em Administração (4)

Técnico em Enfermagem (1)

Ensino Médio (6)

Magistério (1)

Marketing (3)

Intelectus

A Intelectus é uma agência recrutadora de pessoas que funciona no site. A agência está com as vagas abaixo disponíveis.Mais informações pelo telefone: (55) 99981-3210.

Agente de Atendimento

Atendimento Externo (suporte técnico)

Auxiliar de T.I

Consultor de Vendas

Doméstica

Estagiário administrativo (São Borja)

Estagiário de Comunicação

Estagiário de Marketing (Direção de Arte)

Estagiário de Marketing (Social Media)

Estagiário de Suporte de T.I

Gerente de Fazenda (São Vicente do Sul)

Gerente de Loja

Representante Comercial (Santa Maria e Região)

Secretária (o) (consultório médico)

Vaga para pessoas com deficiência (PCD)

Auxiliar Administrativo

Ello

A Ello Assessoria em Recursos Humanos (Rua Alberto Pasquilini, 111, sala 1.306) oferece as seguintes vagas para emprego e estágio. Currículos podem ser cadastrados pelo e-mail. Informações pelos telefones (55) 3225-2021 e 3027-2021.

Assistente contábil

Assistente e auxiliar contábil e fiscal

Auxiliar contábil

Biomédica

Esteticista

Programador

Representante comercial

Suporte técnico

Técnica em saúde bucal

Vendedor externo

Vendedor interno

Vendedora interna

Vagas de estágio

z Enfermagem

z Técnico(a) em enfermagem



Efeito Mais

A empresa de recursos humanos Efeito Mais (Rua Riachuelo, 174, sala 201) oferece vagas de emprego. Os candidatos devem cadastrar seus currículos pelo site. Mais informações pelo telefone (55) 3028-6300. Confira os cargos disponíveis:

Analista laboratório de sementes

Assistente comercial

Assistente de vendas

Assistente financeiro

Auxiliar administrativo (a) (estágio)

Auxiliar de avaliação

Auxiliar técnico mecânico

Consultor comercial

Eletrecista industrial

Eletrotécnico

Encarregado de oficina

Engenheiro mecânico

Estoquista

Gerente de cinema

Gerente de loja

Gerente de unidade de agronegócio (São Gabriel)

Gerente de vendas

Inspetor de qualidade

Mecânico

Operador de célula soldagem robotizada

Programador Java Pleno e Sênior

Recepcionista

Supervisor de célula soldagem robotizada

Supervisor de perecíveis (Bagé)

Supervisor de pós vendas

Supervisor de T.I

Vagas Pcds Para Empresa de grande porte (03 Oportunidades)

Vendedor Externo

Futura

A Futura Gestão de Pessoas funciona de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio dia e das 13h às 18h, na Rua Alberto Pasqualini, Edifício Ouro Preto, 25/101.Abaixo as vagas disponíveis. O cadastro pode ser feito pelos site; ou pelo telefone: (55) 3026-7940.

Agente comercial

Analista contábil

Atendente

Auxiliar mecânico refrigeração

Auxiliar administrativo

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de departamento pessoal

Chapista (hamburgueria)

Coordenador administrativo

Cozinheira (restaurante)

Divulgador (a) (escola de idiomas)

Encarregado de almoxarifado

Garçom restaurante

Gerente administrativo

Gerente comercial moda masculina

Gerente (restaurante alto padrão)

Líder de indústria

Supervisora de venda direta

Vendedor (a) externo

Vendedor externo

Vendedor júnior

Vendedor moda masculina

Vistoriador (a) imobiliária

Vaga para pessoas com deficiência (PCD)

Assistente comercial