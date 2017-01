Concursos com inscrições abertas oferecem salários de até R$  R$ 7 mil

Oportunidade 31/01/2017 | 18h35 Atualizada em

Estão abertas as inscrições para concursos públicos para todos os níveis de ensino. Os salários vão R$ 937 a R$ 7.023,89. Abaixo, as informações e data de encerramento das inscrições.

Susepe-RS

A Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul oferta mais de 700 vagas para nível médio e superior. Os salários vão de R$ 3.483,63 a R$ R$ 4.317,87. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de fevereiro, às 18h, pelo site da Fundação La Salle. Os candidatos devem passar por prova teórica e teste físico.

UFSM

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) está com inscrições abertas, até o dia 7 de fevereiro, para vagas de técnico administrativo, para nível médio e superior.Os cargos são para os campi de Santa Maria e Frederico Westphalen para administrador, auditor, relações públicas, médico veterinário e programador de rádio e televisão. A remuneração varia de R$ 1.834,69 a R$ 3.868,21, com carga horária semanal de 20h a 40h. Clique aqui para ter acesso o edital.

Prefeitura de Pelotas

Até o dia 28 de fevereiro estão abertas as inscrições para a prefeitura de Pelotas. A prova deve ser realizada no dia 23 de março. A remuneração varia de R$ 937 até R$ 5.547,87. São mais de 300 vagas para níveis fundamental, médio ou superior. Clique aqui para acessar o edital.

EPTC

A Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC) está com as inscrições abertas para níveis fundamental, médio e superior, com salário sde R$ 1.727,04 a R$ 7.023,89. As inscrições se encerram às 17h do dia 14 de fevereiro. Para ter acesso ao edital clique aqui.

Ceasa

A Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa-RS) publicou edital com processo seletivo para cinco vagas para advogado, contador, engenherio civil e eletricista, com remuneração de até R$ 6.026,62. Para concorrer a uma vaga é preciso fazer a inscrição até o dia 15 de fevereiro, pelo site da Fundatec. A seleção será por meio de prova de títulos.