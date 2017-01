Como pode a prefeitura ter só nove engenheiros para aprovar obras?, questiona Deni Zolin  

Infraestrutura 02/01/2017 | 09h39 Atualizada em

Santa Maria tem 277 mil habitantes e um volume imenso de projetos para construções de obras, reformas, ampliações e liberações de alvarás para funcionamento de empresas. Há anos, a queixa é geral contra a grande demora para aprovar projetos, o que trava o desenvolvimento da cidade, gerando menos emprego e menos renda. As leis mais rigorosas após a tragédia da Kiss são apontadas como um dos fatores, mas outra grande causa é a falta de estrutura da prefeitura e dos bombeiros para dar conta de tantos projetos.



A Superintendência de Análise e Aprovação de Projetos da prefeitura tem somente nove engenheiros para analisar para todos os pedidos. Outro gargalo é que o setor possui apenas dois funcionários e um veículo para ir até os imóveis e fazer as medições e as vistorias, o que gera ainda mais atrasos.



O colunista questionou o prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) sobre esse problema, e ele garantiu que essa realidade vai mudar já no início de seu governo.

– Foi um compromisso da minha campanha resolver esse problema. Para isso, vamos contratar mais engenheiros e técnicos de forma emergencial – garantiu Pozzobom, lembrando que também criará o Poupa Tempo, em que haverá trabalho em conjunto com os bombeiros para a liberação mais ágil de licenças.



O novo prefeito também pretende enviar projeto de lei para a Câmara para criar um novo prazo para os donos de imóveis poderem pedir a regularização de imóveis com problemas. A população e os empresários da construção civil e do comércio estão ansiosos para que a prefeitura acabe com essa longa demora para aprovação de projetos. O colunista seguirá de olho e cobrando para que essa promessa de Pozzobom seja cumprida.