Com mudanças em secretarias da prefeitura de Santa Maria, saiba onde e a quem recorrer 

A gestão de Jorge Pozzobom (PSDB) como prefeito de Santa Maria trouxe, além da redução de pastas e no número de CCs, mudança nos endereços de algumas secretarias, inclusive do próprio gabinete do chefe do Executivo. Já no dia 2 de janeiro, Pozzobom transferiu sua sede, que, na gestão de Cezar Schirmer (PMDB) e Farret (sem partido) funcionou no prédio da SUCV, para o Centro Administrativo, na Rua Venâncio Aires. Assim como o gabinete, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a de Educação e a de Mobilidade Urbana também estão em novos endereços (confira o endereço e o telefone de contato de cada secretaria da prefeitura no texto abaixo do quadro em destaque).



Além da alteração de locais, na reforma administrativa proposta por Pozzobom, houve, também, a aglutinação de pastas, o que faz com que uma secretaria agora passe a administrar mais de um serviço. Assim, para orientar a comunidade, que precisa, diariamente, resolver diferentes problemas que estão diretamente ligados à prefeitura, trouxemos um ¿tira-dúvidas¿ com a indicação de qual secretaria ou superintendência o morador deve buscar ajuda para solucionar seu problema.

Foram elencados diferentes serviços do dia a dia que são de responsabilidade da prefeitura, como problemas no recolhimento de lixo, buracos na rua, poste em que a luz não funciona, dificuldades de atendimento médico na rede pública, entre outros.

Cabe ressaltar que nem todos os serviços prestados pelo Executivo foram incluídos no levantamento. Há ainda, demandas que não são de responsabilidade da prefeitura e que, por isso, não foram contempladas. Caso você tenha algum problema que não está listado nas dúvidas a seguir, pode entrar em contato com a redação do Diário pelo e-mail leitor@diariosm.com.br, enviando a sua solicitação. Nós buscaremos a resposta. As novas dúvidas – e suas respectivas soluções – serão publicadas em edição a ser definida.







Para falar com as secretarias:

Cultura, Esporte e Lazer

– Telefone – (55) 3217-2395 e (55) 3221-8700

– Endereço – SUCV



Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação

– Telefone – (55) 3921-7098 e (55) 3921-7101

– Endereço – Rua Venâncio Aires, 2.277, 4º andar



Desenvolvimento Rural

– Telefones: Geral (55) 3221-8585 e Defesa Sanitária (55) 3217-7759

– Endereço: Avenida Medianeira, 141



Desenvolvimento Social

– Telefones – (55) 3221-9772 e (55) 3221-7289

– Endereço – Rua Pinheiro Machado, 2.553



Educação

– Telefone provisório – (55) 3921-7011

– Endereço – Edifício João Fontoura Borges (SUCV)



Estruturação e Regulação Urbana

– Telefone – (55) 3921-7068, 7044 e 7171

– Endereço – Rua Venâncio Aires, 2.277, 5º andar



Finanças

– Telefone – (55) 3921-7075

– Endereço – Rua Venâncio Aires, 2.277, 2º andar



Gestão e Modernização Administrativa

– Telefone – (55) 3921-7013

– Endereço – Rua Venâncio Aires, 2.277, 3º andar



Infraestrutura e Serviços

– Telefones – (55) 3921-7200

– Endereço – Avenida Medianeira, 179



Meio Ambiente

– Telefone – (55) 3921-7138

– Endereço – Rua Venâncio Aires, 2.277, 4º andar



Mobilidade Urbana

– Geral – (55) 3921-7086

– GMT – (55) 3921-7091

– Transporte, Zona Azul e Equipe de Apoio Técnico – (55) 3921-7086

– Guarda Municipal – (55) 3921-7297

– Endereço – Rua Doutor Pantaleão, 365



Saúde

– Telefone – (55) 3921-7228

– Endereço – Avenida Medianeira, 355