Colônia de Férias Sesc está com inscrições abertas na região

Para a criançada 09/01/2017 | 11h01 Atualizada em

O Sesc abriu inscrições para o projeto Brincando nas Férias. Em Santa Maria, a colônia de férias ocorrerá de 16 a 27 de janeiro e será voltada para crianças entre 4 e 10 anos.

Os encontros serão na sede do Sesc (Av. Itaimbé, 66). A programação terá atividades esportivas, contação de histórias, oficinas de culinária, artesanato e jogos recreativos. Os responsáveis podem optar por pacotes de uma ou duas semanas de duração.



As inscrições vão até 14 de janeiro e custam R$ 50 (comerciários) e R$70 (público geral).

Em São Sepé, as inscrições podem ser feitas na sede da AABB (RuaElpidio Ávila de Almeida, 172), local onde a iniciativa será realizada de 30 de janeiro a 3 de fevereiro. Serão oferecidas 50 vagas para duas turmas (de 4 a 7 anos e 8 a 10 anos).



Já em Santiago, o Projeto Brincado nas Férias também ocorrerá na AABB (Avenida Alceu Duarte de Carvalho, 1.774), de 6 a 10 de fevereiro. Serão quatro turmas (de 4 a 5 anos,6 a 7 anos,8 a 9 anos e 10 anos), sendo 20 crianças em cada. Informações no site do Sesc.