Colégios e creches atingidos por temporal em 2015 em Santa Maria ainda convivem com problemas

Em 15 de outubro de 2015, um temporal que atingiu Santa Maria e região deixou estragos em estradas, ruas, avenidas e prédios públicos – entre eles, seis colégios municipais, que atendem a 1,7 mil alunos.

Passados um ano e três meses, há escolas que ainda estão se recuperando, apesar de terem havido investimentos em consertos.Uma delas é a Escola de Educação Infantil (Emei) Casa da Criança, do bairro Passo d'Areia. Em 2015, a água da chuva alagou praticamente todo o prédio, e inviabilizou a realização de aulas por dias. A direção solicitou à prefeitura recursos para o conserto e os obteve.

Em 2016, uma construtora de São Sepé, contratada pela prefeitura, começou os reparos na cobertura. No entanto, a direção da escola relatou problemas na execução do serviço, que precisou ser refeito e ainda não foi concluído. As chuvas do início deste ano mostraram algo que professores, pais e alunos não esperavam ver: novos alagamentos.

– Fica claro que o problema não foi solucionado. A obra já deveria ter sido entregue, mas continua em andamento – conta a diretora Rossonia Serafini.

A Escola João Hundertmark, do distrito de Boca do Monte, recebeu recursos para a troca do telhado e do piso do refeitório, que chegou a ficar interditado por cinco meses após o alagamento. Porém, salas de aula também foram sofreram danos, mas não houve dinheiro para os reparos.



– Foi necessária a ajuda de pais para levantar mais recursos – explica a diretora, Gilse Spode de Arruda.Situação semelhante vive a Emei Borges de Medeiros, do Km 2. A unidade recebeu verba para o conserto do muro e da calçada, mas, para a diretora, Gilselene Alves, seria necessário reformar toda a escola:

– Ainda precisamos de cuidados na rede elétrica, que é uma demanda de oito anos. Há pouco tempo, nós ligávamos um computador e caia toda a energia. Muito do que já foi feito foi graças a risotos, rifas, eventos e shows com parcerias de músicos de Santa Maria e da região. Estamos pintando a escola, e o investimento é todo próprio.

A unidade em melhores condições é a Adelmo Simas Genro, na Nova Santa Marta, que teve recuperado o teto do ginásio. O diretor Pedro Oliveira dos Santos diz que o problema foi superado, tendo ficado pendentes algumas outras melhorias.

As direções das escolas querem se reunir com Secretaria Municipal de Educação para tentar encaminhar soluções. O órgão informou ao Diário pretende criar o Serviço de Apoio Escolar, uma central para reparos e manutenção das escolas com equipes próprias, o que garantiria "agilidade e dinamismo nos serviços", além do Núcleo para Atendimento e Assistência ao Professor, que contaria com apoio de psicólogo, nutricionista, médico e fonoaudiólogo.

As escolas e os investimentos

EMEF João Hundertmark

227 alunos e 20 servidores

Conserto da cobertura – R$ 9.827,56

Troca do piso do refeitório – R$ 17.684,89

EMEI Casa da Criança

396 alunos e 21 servidores

z Conserto da cobertura – $ 53.951,34

EMEI Borges de Medeiros

190 alunos e 24 servidores

Conserto do muro e da calçada – R$ 9.178,26

EMEF Adelmo Simas Genro

500 alunos e 42 servidores

Conserto do ginásio – R$ 11.537,04

EMEF Euclides da Cunha*

Conserto do forro – R$ 3.855,05

EMEF Perpétuo Socorro*

Conserto do muro e gradil – R$ 36.060,66

*As direções não informaram o número de alunos e servidores