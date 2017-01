Circunstâncias dos ferimentos que levaram homem à morte em Vila Nova do Sul são investigadas

Investigação 29/01/2017 | 15h57 Atualizada em

A Polícia Civil apura em que circunstâncias Darci Ribeiro dos Santos, 51 anos, sofreu os ferimentos que o levaram à morte na última sexta-feira em Vila Nova do Sul.

De acordo com o relato do filho dele à Polícia Civil, Santos saído viajado de Içara ( SC) para visitá-lo. No dia 14 deste mês, saiu da casa do filho, onde estava hospedado, para passear, e, quando voltou, apresentava sangramentos no nariz e orelha. Ele estava embriagado e disse que tinha ido até um campo de futebol e caído.

No dia seguinte, Santos caiu no banheiro da casa e desmaiou. Foi socorrido e levado para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), onde permaneceu internado até a morte.

Conforme a Polícia Civil, o caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) como "morte violenta", razão pela qual um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias dos ferimentos que levaram Santos à morte. As hipóteses de agressão e acidente de trânsito não são descartadas.

De acordo com o Husm, Santos sofreu morte cerebral. Parte dos seus órgãos foram doados.