Cinco são detidos com cerca de 20 pacotes de maconha em Santa Maria

Um grupo que transportava cerca de 20 pacotes de maconha no interior de um veículo foi detido pelo Pelotão de Operações Especiais (POE) da Brigada Militar (BM) na tarde desta terça-feira em Santa Maria.



Segundo a BM, uma denúncia anônima levou os policiais aos suspeitos – entre eles, dois homens de 31 e 20 anos, duas mulheres de 22, e um adolescente de 15 –, foram abordados na saída do residencial Leonel Brizola, no bairro Diácono João Luiz Pozzobon, por volta das 18h.

Eles foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA). O veículo Golf, com placas de Santa Maria, também foi apreendido.