Chuva deve se intensificar nesta quinta-feira em Santa Maria

Instabilidade 05/01/2017 | 09h30 Atualizada em

O céu deve ficar parcialmente nublado durante toda a quinta-feira em Santa Maria. De acordo com a Somar Meteorologia, são esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em alguns pontos isolados há possibilidade de chuva forte e queda de granizo.

Atenção também para rajadas de vento acima dos 60km/h. As temperaturas devem ficar entre os 19ºC e os 29ºC.

Na sexta-feira, o tempo apresenta leve melhora, mas ainda devem ocorrer pancadas em pontos isolados da cidade. As mínimas e máximas devem alcançar os 19ºC e 28ºC.

No final de semana, a instabilidade deve voltar a afetar a Região Central. No sábado, o sistema de alta pressão atmosférica começa a se afastar e dá lugar a novas áreas de instabilidade. As temperaturas devem assinalar mínimas de 22ºC e máximas de 29ºC.

O domingo deve ter pancadas de chuva durante todo o dia. De acordo com a Somar Meteorologia, os acumulados de precipitação prometem ser bastante elevados e com potencial para alagamentos. Os termômetros devem variar entre 21ºC e 29ºC.