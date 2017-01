Chegada de aplicativos preocupa taxistas de Santa Maria

Transporte 18/01/2017 | 08h31 Atualizada em

Nesta terça-feira, a Página 2 do Diário trouxe a notícia de que, em breve, Santa Maria contará com dois aplicativos semelhantes ao Uber: o Yet Go e o Garupa. A novidade repercutiu. Se por um lado o anúncio deixou usuários com boa expectativa, por outro gerou receio nos taxistas.

– A categoria está apreensiva. Há quem fale em entregar a placa (do carro). A demanda pelo serviço vem diminuindo desde 2015, quando um número grande de táxis começou a rodar. Com mais essa concorrência, vai ficar mais difícil – diz o auxiliar de táxi Diogo Silveira, 38 anos.

Os taxistas entendem que a população é favorável aos novos serviços, principalmente por conta do preço, geralmente menor que o da bandeirada. Mas dizem que isso só é possível por conta de uma regulamentação frouxa.

– O taxista precisa passar por curso, seguir escala, usar uniforme, identificar o carro e pagar impostos. Esses serviços não fazem nada disso. É concorrência desleal – afirma o presidente da Associação dos Condutores de Táxi de Santa Maria (Atasm), Volmar de Arruda.

Não há uma legislação nacional que regulamente os serviços, então cabe aos Estados e municípios legislarem a respeito. Em Porto Alegre, onde o Uber foi normatizado no ano passado, foi estabelecida uma lista de exigências para a empresa. Entre elas, o pagamento de uma taxa mensal por veículo no valor de 20 unidades financeiras municipais (uma taxa equivalente a R$ 73) e compartilhamento de dados com a prefeitura. Além disso, é preciso que os veículos cadastrados sejam da Capital, o que elimina do mercado os proprietários da Região Metropolitana.

O taxista Eber Zago, 61 anos, quer saber como a prefeitura fiscalizará os serviços, já que o combate aos chamados táxis executivos não funcionou. O presidente da Cooperativa de Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Santa Maria (Coopaver), Nilson Requia, concorda. Para ele, a concorrência é positiva, priorizando o cliente, desde que valham as mesmas regras para todos.

Diretor comercial do Garupa, Antônio Matos alega que o serviço não fará concorrência aos táxis. Por essa razão, entende que não precisa de permissão do poder público para entrar no mercado.



– Se não há legislação que dê conta desse tipo de serviço, que não é de táxi, não daria para impedir a prestação. Cabe ao poder público legislar, e nós nos adequaremos às regras – relata.

¿Não é bem assim¿, afirma a procuradora-geral do município, Rossana Schuch Boeira. Ela até concorda que não se pode impedir os carros de circularem, mas lembra que segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado, é ilícito.

– Sem uma lei específica que estabeleça regras de operação e de segurança, os motoristas comentem infração. Levarão pontos na carteira e os veículos serão retidos – diz Rossana.

Frente à concorrência dos apps, taxistas da Capital se uniram e lançaram, também, um aplicativo. Ofertando 50% de desconto na tarifa, a demanda por corridas dobrou. O presidente do Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre (Sintáxi), Luiz Nozari, diz que a adesão é grande e que essa será ¿a salvação da nossa categoria¿.



Os serviços alternativos



Segundo o CEO da Yet Go, Jailson Ferreira, a empresa está em mais de 60 cidades e tem 10 mil motoristas cadastrados. Ele diz que o app cobra tarifa fixa e não há taxa de cancelamento por desistência da corrida. Informou ainda que o preço base da corrida será R$ 3, com o acréscimo de R$ 0,15 por minuto, e R$ 1,70, por quilômetro. Motoristas interessados em oferecer o serviço devem fazer um cadastro por meio do aplicativo, que pode ser baixado no Google Play e Apple Store.

O Garupa está em fase de cadastro de motoristas. Há exigência de que o veículo usado por ele tenha quatro portas e ar-condicionado, mas não há detalhes sobre tarifas. O diretor da empresa, Antônio Matos, diz que serão até 50% mais baratas que as do táxi.

A polêmica do Uber



Desde a sua fundação em 2010, o Uber tem causado a ira dos taxistas das cidades onde o aplicativo funciona. Grandes protestos a favor do banimento do app paralisaram cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Para os taxistas, o Uber deveria ser proibido, já que não está sujeito a regulamentações que eles são obrigados a cumprir.

Para trabalhar no Uber, é preciso ter uma carteira com licença para exercer atividade remunerada, seguro para passageiro e um sedã comprado a partir de 2009, e não ter antecedentes criminais. Ao fim da corrida, os passageiros são convidados a avaliar a viagem. Motoristas com menos de quatro estrelas são barrados pela empresa.