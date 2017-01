Saúde pública 23/01/2017 | 07h20 Atualizada em

O chafariz da Praça Saldanha Marinho, em Santa Maria, está com água parada e cheio de larvas de mosquitos. A Página 2 foi até o local no sábado e no domingo e constatou o problema. Dezenas de larvas "nadavam" tranquilamente na água do chafariz.

A Página 2 entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura, que garantiu já ter informado a Vigilância em Saúde, que irá na manhã desta segunda-feira até o chafariz para tomar providências.