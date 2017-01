Certificado de conclusão do Ensino Médio com base na nota do Enem já pode ser solicitado em Santa Maria

Educação 23/01/2017 | 16h29 Atualizada em

Os estudantes que realizaram a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 206, já podem solicitar o certificado de conclusão do Ensino Médio com base na nota da prova.

Em Santa Maria, o documento pode ser solicitado diretamente na sede da 8ª Coordenadoria Regional de Educação (Avenida Presidente Vargas, 1052), das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira (exceto às quartas-feiras, quando a 8ª CRE atua com expediente interno).

Para adquirir o certificado, o participante do Enem deve registrar, no mínimo, 450 pontos em cada área do conhecimento (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática), além de 500 pontos na redação. O resultado pode ser consultado no site do Inep.

Para solicitar o certificado, é necessário levar, impressa, a nota obtida no exame (documento disponível online) e apresentar o CPF e RG. O documento leva 20 dias para ficar pronto.

Caso o candidato tenha realizado a prova em novembro, o estudante deve ter nascido até 5 de novembro de 1998. Caso tenha feito a prova em dezembro, o candidato deve ter nascido até 3 de dezembro de 1998.